Şampiyonlar Ligi futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Juventus ile Villareal karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Juventus – Villareal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

JUVENTUS – VİLLAREAL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus – Villareal Şampiyonlar Ligi maçı 16 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

JUVENTUS – VİLLAREAL MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus – Villareal Şampiyonlar Ligi maçı Exxen TV ve CBC Sport kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı Exxen TV'den şifreli, CBC Sport'tan şifresiz olarak izleyebilecek.

Exxen TV internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.