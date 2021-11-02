Juventus - Zenit Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup aşamalarının 4. karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda H grubunda Juventus ile Zenit karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Juventus - Zenit Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının yarısı tamamlandı. Heyecan ise 4. maçlar ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda H grubunda lider Juventus, 3. sıradaki Zenit'i konuk edecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Juventus - Zenit Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...
JUVENTUS - ZENİT ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Juventus - Zenit Şampiyonlar Ligi maçı 2 Kasım 2021 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedeflediği bu heyecan dolu karşılaşma Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.
JUVENTUS - ZENİT ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Juventus - Zenit Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Exxen Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.