Juventus'a Parma tokadı!

İtalya Serie A'da 22. haftada Juventus ile Parma karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 36. dakikasında Cristiano Ronaldo ile öne geçen Juventus, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Juventus 62. dakikada Rugani farkı 2'ye çıkardı. Parma'da 64. dakikada Barilla sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Cristiano Ronaldo tekrar sahne alde ve takımının 3. golünü kaydetti.

Gervinho 74 ve 90. dakikalarda attığı golle skora eşitlik getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus ile Parma 3-3 berabere kaldı.