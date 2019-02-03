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Juventus'a Parma tokadı!

İtalya Serie A'da 22. hafta maçında Juventus ile Parma 3-3 berabere kaldı.

Juventus'a Parma tokadı!

İtalya Serie A'da 22. haftada Juventus ile Parma karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 36. dakikasında Cristiano Ronaldo ile öne geçen Juventus, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Juventus 62. dakikada Rugani farkı 2'ye çıkardı. Parma'da 64. dakikada Barilla sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Cristiano Ronaldo tekrar sahne alde ve takımının 3. golünü kaydetti.

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Gervinho 74 ve 90. dakikalarda attığı golle skora eşitlik getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus ile Parma 3-3 berabere kaldı.

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