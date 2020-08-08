Juventus'ta Maurizio Sarri'ye veda!

İtalyan ekibi Juventus, sadece bir sezon sürdürdüğü birlikteliği 61 yaşındaki teknik direktör Maurızıo Sarri ile yollarını ayırma kararı aldı.

Siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörlüğü için aday olarak Lazio'yu çalıştıran Simone Inzaghi ve Tottenham'ın eski hocası Mauricio Pochettino gösteriliyor. Ligde üst üste dokuzuncu, toplamda 36. kez şampiyon olan Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa bir türlü kavuşamıyor. Turnuva tarihinde oynadığı dokuz finalden sadece ikisini kazanabilen Juventus, son olarak 1995-96 sezonunda mutlu sona ulaşabildi.

Juventus, bir numaralı hedefi olarak belirlediği Devler Ligi'ni kazanabilmek adına 2018-19 sezonu başında Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı ama Portekizli yıldız da, henüz, bu soruna derman olamadı. Juventus bu sezon İtalya Süper Kupası ve Coppa Italia'yı finalde sırasıyla Lazio ve Napoli'ye kaybetti. Maurizio Sarri, Serie A'daki bir takımla ilk sezonunda şampiyon olup kovulan ilk teknik adam oldu.