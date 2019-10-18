Juventus'tan Merih Demiral'ın Asker Selamına ilişkin açıklama

Juventus Teknik Direktörü Sarri, Merih Demiral'ın takıma adaptasyonunun oldukça iyi olduğunu belirtti ve "Merih için kolay bir durum değil, salı gününe kadar Milli Takım'daydı ve aramıza yeni katıldı. Bu süreçler her futbolcu için çok zor. Merih'in antrenmanlardaki performansı gayet iyi durumda, arkadaşlarıyla tutumu da iyi seviyede" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS TEKNİK DİREKTÖRÜ SARRİ'DEN MERİH DEMİRAL AÇIKLAMASI

Juventus Teknik Direktörü Sarri, Merih Demiral'in Fransa maçından sonra Asker Selamı vermesi konusunda da sorulan soruları yanıtladı. Sarri, "Bu durum hakkında yorum yapmak istemiyorum. Konu, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasında. UEFA bu konu hakkında bir karar verirse o zaman yorum yaparım" dedi.