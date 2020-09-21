İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı başladı. Ligin son şampiyonu Juventus, yeni sezona da iddialı bir giriş yaptı. Bu sezon teknik direktör değişikliğine giden Torine ekibi, Pirlo ile anlaşmıştı. Serie A'da üst üste 9 şampiyonluk yaşayan Juventus, yeni hocasıyla birlikte bunu üst üste 10'a çıkarmayı planlıyor. Ligin ilk haftasında evinde Sampdoria'yı ağırlayan Juventus, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada yeni transferi Dejan Kulusevski ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı önde tamamlayan Juventus, 78. dakikada Leonardo Bonucci ile bir gol daha bularak, farkı 2'ye çıkardı.

88. dakikada siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, skoru 3-0'a getiren golü attı.

Juventus, Sampdoria'yı 3-0 mağlup ederek, ligde yeni sezona 3 puanlı başlangıç yaptı.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da yedekler arasında başladığı maça, 82. dakikada Giorgio Chiellini'nin yerine dahil oldu.

Serie A'daki diğer karşılaşmalar

Juventus-Sampdoria mücadelesi dışında ligde bugün 3 maç daha yapıldı.

Napoli, deplasmanda Parma'yı 2-0 yenerken, Genoa da evinde Crotone'u 4-1 gibi farklı skorla mağlup etti.

Sassuolo ise evinde ağırladığı Cagliari ile yenişemedi ve 1-1 berabere kaldı. Sassuolo kadrosunda bulunan milli futbolculardan Mert Müldür, 75. dakikada Jeremy Toljan'ın yerine oyuna girerken, Kaan Ayhan ise 90+5. dakikada Filip Djuricic'in yerine son dakikalarda oyuna dahil oldu.

Ligin ilk haftasında Milan, bugün Bologna'yı konuk edecek.