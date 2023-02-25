Juxhino Zeqiraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juxhino Zeqiraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juxhino Zeqiraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juxhino Zeqiraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juxhino Zeqiraj 28 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juxhino Zeqiraj Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juxhino Zeqiraj'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juxhino Zeqiraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juxhino Zeqiraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juxhino Zeqiraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juxhino Zeqiraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KF Luzi United

Juxhino Zeqiraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juxhino Zeqiraj şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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