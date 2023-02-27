Juzo Ura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juzo Ura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Juzo Ura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juzo Ura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.