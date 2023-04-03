Juzo Ura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juzo Ura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juzo Ura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juzo Ura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juzo Ura 21 Mayıs 2004 tarihinde Fukuoka, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 浦 十藏 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juzo Ura Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Juzo Ura'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.
Juzo Ura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juzo Ura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Vissel Kobe
Juzo Ura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juzo Ura şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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