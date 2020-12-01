K-POP grubu A.C.E'den erik dalı şovu!

Ünlü K-Pop grupu A.C.E, Türkiye'deki hayranlarına için yaptığı sürpriz sosyal medyada çok konuşuldu. Grubun çevrimiçi program aracılığıyla Ankara’daki Kore Kültür Merkezi’nde hayranlarına sunduğu 'Erik Dalı' performansı izleyenler tarafından çokça beğenildi.