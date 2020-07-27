Kaan Ayhan, Galatasaray'a yakın!

Önümüzdeki sezon uygulanmaya başlayacak olan yabancı sınırının da etkisiyle Süper Lig kulüpleri transfer rotalarını yerli oyunculara çevirdi. Süper Lig'de sezonu altıncı sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeni sezon kadrosunda büyük bir değişim planlanıyor.

Kadroda yerli oyunculara daha çok yer verme mecburiyeti bulunan yeni sezonda Galatasaray, Kaan Ayhan ile anlaşmaya yakın. Fortuna Düsselfdorf'ta forma giyen Kaan Ayhan, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan'ı serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katmak istiyor.

Kaan Ayhan, sarı kırmızılı formayı giymek istediğini temsilcilerine bildirdi.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Takımı Fortuna Düsselfdorf'un Almanya Bundesliga'ya vedası üzerine talipleri artan defans oyuncusu için Fenerbahçe de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak Kaan, Galatasaray'a gitmek istediğini yineledi.

Galatasaray'ın Düsselfdorf'a serbest kalma bedelini ödeyip Kaan'ı kadrosuna katması bekleniyor.

BUNDESLIGA'DA 2019-20 SEZONUNDA 31 MAÇA ÇIKTI

Fortuna Dusseldorf formasıyla bu sezon 31 maça çıkan Kaan Ayhan, gösterdiği performansla teknik direktörünü memnun etti. 2009'da Schalke'de başladığı futbol kariyeri boyunca Bundesliga'dan dışarı çıkmayan milli futbolcu, Fatih Terim'in Türkiye milli takımına kazandırdığı isimlerden birisi olmuştu.