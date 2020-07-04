Kaan Ayhan kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlı? Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?

Fenerbahçe'nin transfer gündemine aldığı söylenen gurbetçi stoper Kaan Ayhan futbol severler tarafından araştırılıyor. En çok sorulan sorulardan Kaan Ayhan kimdir? Hangi takımda forma giyiyor? Kaç yaşında? gibi soruların cevaplarını haberimizde verdik.

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan 1994 yılında Almanya Gelsenkirchen şehrinde dünyaya gelmiştir. Boyu 1.84 cm, kilosu 70, burcu ise Akrep’tir. Futbol yaşantısına Almanya’da Schalke 04 II takımı ile başlamış daha sonra FC Schalke 04 A takım kadrosuna yükselmiştir.

Ardından kiralık olarak Frankfurt takımında oynamış 31 Ağustos 2016 tarihinde ise 500 Bin Euro bonservis bedeli karşılığında Fortuna Düsseldorf takımına transfer olmuştur. Günümüzde Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf takımında forma giymeye devam etmektedir.

Türkiye Milli Takım formasınıda giymektedir. Gurbetçi futbolcu Kaan Ayhan anne tarafından aslen Trabzon Maçka, baba tarafından ise aslen Iğdır’lıdır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Almanya U16 Milli formasını toplam 6 kez giymiştir. Almanya U17 formasını 20, U18 formasını ise 2 kez giymiştir. Türkiye U17 Milli formayı 2, U21 Milli formayı ise toplam 8 kez giymiştir. 31 Ağustos 2016 tarihinde ise Türkiye A Milli takım kadrosuna dahil olmuştur. Günümüze kadar toplam 21 kez A Milli formayı giymiş ve 1 gol atmıştır.