Kaan Caliskaner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Caliskaner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Caliskaner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Caliskaner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Caliskaner 3 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Caliskaner Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Kaan Caliskaner, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jahn Regensburg futbol takımında oynamaktadır. Jahn Regensburg takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kaan Caliskaner'nin Jahn Regensburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaan Caliskaner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Caliskaner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaan Caliskaner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Caliskaner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında B. Gladbach U19

1 Ocak 2018 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln II

15 Temmuz 2020 yılında Regensburg

Kaan Caliskaner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Caliskaner şuan Jahn Regensburg takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Bergisch Gladbach 09 (–12/2017), 1.FC Köln (1/2018–2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.