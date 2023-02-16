Kaan Cinkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Cinkaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Cinkaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Cinkaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Cinkaya 6 Ocak 2004 tarihinde Amasya şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kaan Çinkaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Cinkaya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Erdinç Şehit Menejerlik yapmaktadır. Kaan Cinkaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MKE Ankaragücü futbol takımında oynamaktadır. MKE Ankaragücü takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kaan Cinkaya'nin MKE Ankaragücü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaan Cinkaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/kaancnkya1?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Kaan Cinkaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Cinkaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaan Cinkaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Cinkaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ankaragücü

Kaan Cinkaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Cinkaya şuan MKE Ankaragücü takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Kaan Cinkaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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