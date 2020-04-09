Adı Aslışah Alkoçlar ile bir süre önce nişanlanan Kaan Demirağ internette yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki Kaan Demirağ kimdir? | Evlendi mi? | Kaan Demirağ kiminle evlendi? Tüm merak edilenler haberimizde.

KAAN DEMİRAĞ KİMDİR?

HD Group'un sahibi Demirağlar'ın oğlu olan Kaan Demirağ, daha önce Nur Atan ile ilişkisiyle gündeme gelmişti. Daha sonra adı Aslışah Alkoçlar ile anılan Kaan Demirağ bir süre önce Alkoçlar ile nişanlanmıştı.

Gıda sektöründe yönetici olan Demirağ, 37 yaşındadır.

Kaan Demirağ içerisinde HD İskender, HD Döner, Pidem, Burger House ve Tadım Pizza'nın bulunduğu HD Group'un Genel Kurul Başkanlığı'nı üstleniyor.

Ekstrem sporlara merakı olduğu bilinen Demirağ'ın, sık sık seyahat ettiği de sosyal medya paylaşımlarından görülüyor.

KAAN DEMİRAĞ EVLENDİ Mİ?

Kaan Demirağ, 5 Şubat Cuma günü sade bir törenle dünyaevine girdi.

KAAN DEMİRAĞ KİMİNLE EVLENDİ?

Kaan Demirağ, bir süre önce nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attığı Aslışah Alkoçlar ile bugün dünyaevine girdi.

Uzun süredir birlikte olan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ bir süre önce nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Aslışah Alkoçlar - Kaan Demirağ bugün dünyaevine evine girdi. Bugün kısıtlı sayıda katılımın gerçekleştiği bir nikahla evlenen çiftin mutlulukları yüzlerinden okundu.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, mutluluğa 'evet' dedi.

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi olarak da tanınan Aslışah Alkoçlar, Alaçatı’da bir butik otel işletiyor.

Aslışah Alkoçlar'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Aslışah Alkoçlar Kimdir, Nereli ve kaç yaşında?