Kaan Erik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Erik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Erik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Erik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Erik 30 Mart 2003 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emir Kaan Erik şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Erik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaan Erik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaan Erik'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaan Erik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kaaneriik/

Kaan Erik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Erik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kaan Erik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Erik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2016 yılında Samsunspor Alt

12 Şubat 2019 yılında Atakum Bld Alt

22 Ağu 2019 yılında Ankaragücü Alt

16 Eylül 2020 yılında Çankaya FK

2 Eylül 2022 yılında Edirnespor

17 Kasım 2022 yılında Çankaya FK

12 Ocak 2023 yılında Niğde Anadolu

Kaan Erik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Erik şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.