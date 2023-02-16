Kaan Gaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Gaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Gaman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Gaman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Gaman 25 Mart 2001 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Gaman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaan Gaman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Kaan Gaman'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kaan Gaman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Gaman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kaan Gaman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Gaman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Eskişehirspor

Kaan Gaman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Gaman şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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