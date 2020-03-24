Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ile sarı-kırmızılı kulüpte test işlemleri sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın ardından bir diğer Başkan Yardımcısı Kaan Kançal da tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Kançal hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, "Evet" diyerek cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaan Kançal'ın görüntüsü

-Karantina alanının dışarıdan görüntüsü

Kaynak: DHA