Kaan Kirci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Kirci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Kirci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Kirci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Kirci 16 Şubat 2001 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kaan Kırcı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Kirci Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaan Kirci, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kaan Kirci'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kaan Kirci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kaankrc11/

Kaan Kirci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Kirci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaan Kirci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Kirci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2019 yılında Sakaryaspor

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Kaan Kirci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Kirci şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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