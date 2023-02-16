Kaan Mert Nasircilar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Mert Nasircilar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Mert Nasircilar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Mert Nasircilar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Mert Nasircilar 17 Mayıs 2001 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Mert Nasircilar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden Foot Management yapmaktadır. Kaan Mert Nasircilar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kaan Mert Nasircilar'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kaan Mert Nasircilar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Mert Nasircilar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaan Mert Nasircilar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Mert Nasircilar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2016 yılında Bucaspor Alt

14 Eylül 2017 yılında Antalyaspor Alt

1 Temmuz 2018 yılında Antalyaspor U19

2 Ekim 2020 yılında Bodrumspor

31 Ocak 2021 yılında Antalyaspor U19

1 Şubat 2021 yılında Serik Belediye

30 Haziran 2021 yılında Antalyaspor U19

1 Temmuz 2021 yılında Antalyaspor

2 Eylül 2021 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2022 yılında Antalyaspor

24 Ağu 2022 yılında 1922 Konya

Kaan Mert Nasircilar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Mert Nasircilar şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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