Kaan Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Ozdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Ozdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Ozdemir 1 Mart 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kadir Kaan Özdemir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Ozdemir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaan Ozdemir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kaan Ozdemir'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaan Ozdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Ozdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaan Ozdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Ozdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2014 yılında Fenerbahçe U19

31 Ocak 2017 yılında Tuzlaspor

30 Haziran 2017 yılında Fenerbahçe U19

1 Temmuz 2017 yılında Fenerbahçe U21

3 Ağu 2017 yılında Konyaspor

31 Ocak 2018 yılında A. Selçukspor

30 Haziran 2018 yılında Konyaspor

25 Ağu 2018 yılında A. Selçukspor

30 Haziran 2019 yılında Konyaspor

29 Ağu 2019 yılında 1922 Konya

7 Ocak 2020 yılında Konyaspor

31 Ocak 2020 yılında Bayrampaşa

3 Ağu 2020 yılında Konyaspor

23 Eylül 2020 yılında Kahramanmaraş

30 Haziran 2021 yılında Konyaspor

27 Ağu 2021 yılında Şanlıurfaspor

8 Şubat 2022 yılında Diyarbekir Spor

29 Ağu 2022 yılında Nevşehir Bld

Kaan Ozdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Ozdemir şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kaan Ozdemir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fenerbahce SK (2010-2017)

Türkiye U21 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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