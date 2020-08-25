Kaan Özhelvacı kimdir? Şeyma Subaşı'nın gönlünü kaptırdığı genç iş insanı Kaan Özhelvacı merak konusu oldu. Subaşı ile adı aşk dedikodularına karışan Özhelvacı sosyal medyada Şeyma Subaşı ile takipleşmeye başladı. Bir süre sonra Subaşı'nın fotoğraflarını beğenmeye başlayan Özhelvacı ifşa olunca tüm beğenilerini geri çekti ve ınstagram hesabını kapattı.

Şeyma Subaşı ve Kaan Özhelvacı aşk mı yaşıyor?

30 yaşında bir çocuk annesi olan Şeyma Subaşı konuyla ilgili henüz bi açıklama yapmazken İtalyan sevgilisi Guido Senia ile sosyal medyadaki fotoğraflarını kaldırdı.

Olayların ardından ismi sıkça anılan Kaan Özhelvacı'nın hayatı, yaşı ve yaptığı iş merak konusu oldu. İşte genç iş insanı Kaan Özhelvacı hakkında merak edilenlerin cevabı...

KAAN ÖZHELVACI KİMDİR?

1969 yılında dedesi Erdal Bakan tarafından kurulan firmayı temsil eden EGİAD'ın en genç üyesi 1991 doğumlu Kaan Özhelvacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunu.