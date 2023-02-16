Kaan Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Ozturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Ozturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Ozturk 8 Kasım 2003 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Ozturk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MUSTAFA DOGRU yapmaktadır. Kaan Ozturk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kaan Ozturk'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaan Ozturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Ozturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kaan Ozturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Ozturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2019 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe U17

4 Ağu 2020 yılında Fenerbahçe U19

1 Eylül 2021 yılında 1461 Trabzon

8 Şubat 2022 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2022 yılında 1461 Trabzon

8 Eylül 2022 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2023 yılında 1461 Trabzon

Kaan Ozturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Ozturk şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kaan Ozturk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bucaspor (2013-2019), Fenerbahce SK (2019-8/2021)

Türkiye U17 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.