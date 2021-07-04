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Kaan Tangöze - Kıvılcım Ural çifti tatilde kızları İlayda'yı denizle tanıştırdı! Ortaya keyifli görüntüler çıktı!

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural çifti geçtiğimiz gün kızları İlayda’yla Gündoğan’daki bir plajda görüntülendi.

Kaan Tangöze - Kıvılcım Ural çifti tatilde kızları İlayda'yı denizle tanıştırdı! Ortaya keyifli görüntüler çıktı!

29 Haziran'da Babası Fikret Ural'ı kaybeden Kıvılcım Ural, ailesiyle tatile çıktı. Ural ve eşi Kaan Tangöze, Gündoğan’daki bir plajda objektiflere yakalandı.

Kızları İlayda'yı suya sokmakta bir hayli zorlanan çift, denize girmemek için direnen ve çığlıklar atmasına direnemeyerek pes etti. 

Kaan Tangöze - Kıvılcım Ural çifti tatilde kızları İlayda'yı denizle tanıştırdı! Ortaya keyifli görüntüler çıktı!

Ural ve Tangöze sudan çıkarak deniz kenarına oturdu. Şarkıcı çiftin keyfi yerinde olsa da geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Ural'ın üzüntüsü her halinden belli oluyordu.

Kaan Tangöze - Kıvılcım Ural çifti tatilde kızları İlayda'yı denizle tanıştırdı! Ortaya keyifli görüntüler çıktı!

Öte yandan 2010-2016 yılları arasında eski manken Seçkin Piriler ile evli olan ve bu evlilikten Hakan ile Volkan adında oğulları olan ünlü şarkıcı Kaan Tangöze, 2018 yılında Kıvılcım Ural ile dünya evine girmişti. Çiftin bir kızı var.
Kaan Tangöze - Kıvılcım Ural çifti tatilde kızları İlayda'yı denizle tanıştırdı! Ortaya keyifli görüntüler çıktı!

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