Geçtiğimiz günlerde 35 yaşındaki şarkıcı Hadise ile olan ilişkisi biten 34 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım'ın, 42 yaşındaki Çağla Şikel ile birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu dedikodular üzerine merak edilen Kaan Yıldırım - Çağla Şikel aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel sevgili mi? sorularının yanıtı haberimizde...

KAAN YILDIRIM - ÇAĞLA ŞİKEL AŞK MI YAŞIYOR, BİRLİKTE Mİ?

Gossip Pasta adlı Instagram hesabının yaptığı habere göre Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel ikilisi geçtiğimiz gün Befor'da arkadaş gruplarıyla birlikte oldukça samimi bir şekilde görülmüşler. Ayrıca iki gün önce de Korto’da birlikte görülen ikilinin bir süredir aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.

KAAN YILDIRIM VE ÇAĞLA ŞİKEL SEVGİLİ Mİ?

İddiayı ortaya çıkaran sayfanın paylaşımına göre ikilinin samimi bir şekilde görülmesi birlikte oldukları dedikodularını çoğaltmış. Ancak Bu iddialar üzerine ikiliyi birlikte gören vatandaşlar da durumu doğruladı. Henüz Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel'den bir açıklama gelmedi.

Çağla Şikel'in 2015 yılında boşandığı eşi Emre Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adından iki oğlu var.