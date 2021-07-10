Kaan Yıldırım - Çağla Şikel'in ardından Hadise'den de bir atak geldi! Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor!

Bir ayrılıp bir barışan, aşklarıyla magazin gündeminde sıklıkla yer edinen Kaan Yıldırım ve Hadise ikilisi kısa bir süre yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz gün çıkan haberlerde Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel'in aşk yaşadığı iddialarının ortaya atılmasının hemen ardından başka bir bomba iddia daha magazin gündemini çalkaladı. Kaan Yıldırım'ın eski aşkı Hadise'nin de Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.

Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel'in bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken görüntülendiği ve sonrasında baş başa yemek yediği konuşuldu.

Hadise'yle yollarını ayıran Kaan Yıldırım hakkında bomba iddia! Çağla Şikel ile aşk yaşıyor!

Kaan Yıldırım - Çağla Şikel aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel sevgili mi?

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Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberlerin ardından saatler sonra sürpriz bir aşk iddiası da Hadise cephesinden geldi.

İddialara göre ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir ilişkiye başladı. Bodrum'da bir mekanda samimi bir şekilde eğlenirken çekilen görüntüleri sosyal medyada yansıyan ikili gündeme bomba gibi oturdu.

Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden henüz iddialara yanıt gelmedi.

Hadise'nin sevgilisi kim? Mehmet Dinçerler kimdir, nereli, kaç yaşında?