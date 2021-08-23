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  3. Kaan Yıldırım, Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan eski sevgilisi Hadise hakkında ilk kez konuştu!

Kaan Yıldırım, Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan eski sevgilisi Hadise hakkında ilk kez konuştu!

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ayrılıklarının ardından kısa bir süre sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan eski sevgilisi Hadise hakkında konuştu.

Kaan Yıldırım, Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan eski sevgilisi Hadise hakkında ilk kez konuştu!

34 yaşındaki ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, yeni sezonda 'Mevlana' dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takılan oyuncunun yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

"HEYECANLA BEKLİYORUM"

Canlandıracağı karakter için yaptığı çalışmaları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Kaan Yıldırım'ın oldukça keyifli olduğu görüldü. Mevlana dizisi hakkında konuşan Yıldırım,  "Çok güzel bir proje olacağına inanıyorum. Savaşçı bir generali canlandırıyorum. Bunun için de iyi bir şekilde çalışıyorum. Canlandıracağım karakter için at binme ve kılıç kullanma gibi eğitimler alıyorum heyecanla bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaan Yıldırım, Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan eski sevgilisi Hadise hakkında ilk kez konuştu!

"AYIP OLUR"

Eski sevgilisi Hadise'yle ilgili gelen sorulara gülerek yanıt veren oyuncu, “Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaan Yıldırım, Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan eski sevgilisi Hadise hakkında ilk kez konuştu!

PASTADAKİ DETAY OLAY OLDU

Geçtiğimiz gün çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, fotoğraflarının altına, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!" notunu düştü. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Kaan Yıldırım, Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan eski sevgilisi Hadise hakkında ilk kez konuştu!

Şarkıcının bu paylaşımlarının ardından ünlü şarkıcı, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in doğum gününde ortaya çıktı. 33. yaşını kutlayan Dinçerler ve Hadise'nin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Dinçerler'in doğum günü pastasında Hadise ve Mehmet Dinçerler'in isimlerin baş harflerinden yapılan çikolatalar dikkatlerden kaçmadı.

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