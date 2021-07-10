Hadise ile evlilik yolunda ilerleyen Kaan Yıldırım'ın şarkıcıdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra adının Çağla Şıkel ile anılması magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel'den yaşça küçük olduğu tahmin ediliyor. Peki Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel arasında kaç yaş fark var? İşte detaylar...

KAAN YILDIRIM VE ÇAĞLA ŞİKEL ARASINDA KAÇ YAŞ FARK VAR?

Birbirlerine oldukça yakıştırılan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın kısa bir süre ayrılmalarının ardından geçtiğimiz gün ortaya atılan iddialara göre Kaan Yıldırım'ın ünlü manken Çağla Şıkel ile yeni bir aşka yelken açtığı söylendi. Henüz ikiliden bir cevap gelmese de bugün birlikte ilk kez görüntülenen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel iddiaları güçlendirmiş oldu. Bunun üzerine iki ismin sevenleri tarafından aralarındaki yaş farkı merak edilmeye başlandı.

Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım 34 yaşındayken, ünlü manken Çağla Şıkel'in ise 42 yaşında. İkilinin arasında tam 8 yaş fark var.

Kaan Yıldırım'ın bir ayrılıp bir barıştığı ve evlilik yolunda ilerlediği eski sevgilisi Hadise ise oyuncudan bir yaş büyüktü.

Çağla Şıkel 2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile evlendi. 2015 yılında boşanan ikilinin bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu oldu. 51 yaşında olan Emre Altuğ, Çağla Şıkel'den 9 yaş büyüktür.