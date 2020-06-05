Kaan Yıldırım'dan samimi itiraf ' Ucuz cast arıyorlardı'

Son günlerde Hadise ile yaşadığı aşkla gündem olan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, İbrahim Selim'in youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katıldı. Yıldırım, programda İbrahim Selim'in sorularını yanıtladı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'OYUNCULUK HAYALİM HEP VARDI'

Adını 'Ulan İstanbul' dizisiyle duyuran yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım televizyon ekranlarına ve dizilere giriş öyküsünü eğlenceli bir dille anlattı, '' Oyunculuk hep istediğim bir şeydi ama pazarlama okudum sonra o konuyla ilgili bir şirkette başlamaya çalıştım fakat kendimi hiç ait hissetmedim ve ofiste baya ben oyunculuk kursları aramaya başladım geri dönüşler oldu ve askerlikten sonra da ilk yer aldığım projeye girdim ve öyle de devam etti.''

'UCUZ CAST ARIYOLARMIŞ'

Ünlü oyuncu, 'Ulan İstanbul' dizisiyle ilgili de ilginç bir itirafta bulundu.

'' Ben aşırı mutlu oldum o role seçildiğime ve rol baya ana cast'tı meğer ucuz cast'a ihitiyaçları varmış. Ama o iş bize bambaşka bir şey getirdi, hepimize çok yaradı. Çok keyifli bir setti. Ekip olarak çok eğlenceli zamanlar geçirdik.''

'BABA OLMAK İSTİYORUM'

Yakışıklı oyuncu babalık hakkında da konuştu: “Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir.”

Yakışıklı oyuncu programa Serkan Altınorak'un annesi Figen Altunorak'ın yaptığı maskeyle katıldı.

EZGİ EYÜBOĞLU İLE BİR EVLİLİK YAŞAMIŞTI

Kan Yıldırım kendi gibi oyuncu eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile 2013 yılında aynı sette tanıştı. Çift 2016 yılında evlilik kararı almıştı. 6 yıl birlikte olan Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım ayrılık kararını basın açıklaması ile duyurmuştu.