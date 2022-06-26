Kaan Yıldırım'ın Kubilay Aka ve İbrahim Kutluay ile yaptığı paylaşım olay oldu! Üçlüyü bir arada görenler o yorumu yapmadan duramadı! "Fotoğrafa bakarken..." Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın, meslektaşı Kubilay Aka ve eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Üç ismi bir arada gören sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorum okuyanları güldürdü.

1 6 Son olarak Hande Erçel'le adı aşk dedikodularına karışan ve sonrasında ihanet ettiği iddiasıyla ilişkilerinin bittiği söylenen Kaan Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.