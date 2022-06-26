Kaan Yıldırım'ın Kubilay Aka ve İbrahim Kutluay ile yaptığı paylaşım olay oldu! Üçlüyü bir arada görenler o yorumu yapmadan duramadı! "Fotoğrafa bakarken..."
Kaan Yıldırım'ın Kubilay Aka ve İbrahim Kutluay ile yaptığı paylaşım olay oldu! Üçlüyü bir arada görenler o yorumu yapmadan duramadı! "Fotoğrafa bakarken..."
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın, meslektaşı Kubilay Aka ve eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Üç ismi bir arada gören sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorum okuyanları güldürdü.