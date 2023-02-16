Kaan Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Yilmaz 4 Ekim 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kaan Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Yilmaz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaan Yilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kaan Yilmaz'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kaan Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaan Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2014 yılında Antalyaspor Alt

10 Eylül 2014 yılında Karabükspor Alt

13 Ekim 2017 yılında Etimesgut B Alt

18 Ağu 2018 yılında Etimesgut Bld

25 Ocak 2021 yılında Kozan Spor FK

30 Haziran 2021 yılında Etimesgut Bld

8 Eylül 2021 yılında Ağrı 1970 Spor

1 Temmuz 2022 yılında Efeler 09 SFK

Kaan Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Yilmaz şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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