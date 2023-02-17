Kaare Barslund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaare Barslund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaare Barslund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaare Barslund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaare Barslund 23 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kaare Brøckner Barslund şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaare Barslund Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BWM Fodbold yapmaktadır. Kaare Barslund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kaare Barslund'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaare Barslund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaare Barslund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaare Barslund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaare Barslund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Nordsjaell. U19

Kaare Barslund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaare Barslund şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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