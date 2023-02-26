Kaarel Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaarel Usta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaarel Usta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaarel Usta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaarel Usta 3 Kasım 1999 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaarel Usta Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kaarel Usta, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kaarel Usta'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaarel Usta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaarel Usta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaarel Usta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaarel Usta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2018 yılında MYPA

19 Şubat 2020 yılında Kalju FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2023 yılında Harju JK

Kaarel Usta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaarel Usta şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kaarel Usta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pärnu JK (-2013), KTP (2015)

Estonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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