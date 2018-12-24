Kabadüz-Çambaşı yolu çalışması devam ediyor

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Kabadüz-Çambaşı arası karayolunda yeni yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kabadüz-Çambaşı karayolunda devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, karayolunda ekiplerin çok ciddi bir çalışma sürdürdüklerini söyledi. Karayolunda çalışmalar yaz-kış devam ettiğini dile getiren Başkan Kaya, "Kabadüz-Çambaşı arası karayolunda yeni yol açma çalışmaları yağmur, çamur demeden devam ediyor. Amacımız yolu en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine açmaktır" dedi.

Hedeflerinin yolu en kısa sürede tamamlamak olduğunun altını çizen Başkan Kaya, "Karayolunun farklı bölümlerinde başlatılacak kısım kısım çalışmalar ile yılın 12 ayı çalışmalar devam edecek. Hedefimiz karayolunu 2 yıl içinde tamamlamaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA