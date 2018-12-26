Kabaklı Falafel nasıl yapılır? Kabaklı Falafel tarifi
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün ''Kabaklı Falafel'' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kabaklı Falafel ise merak konusu oldu. Kabaklı Falafel nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte Kabaklı Falafel tarifi
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gelinlerin kıyasıya yarışacağı günün yemeği ‘Kabaklı Falafe’ oldu. Günün yemeğinin açıklanmasıyla izleyiciler Kabaklı Falafel nasıl pişirilir? Kabaklı Falafel için hangi malzemeler gerekli? nasıl pişirilir?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte Kabaklı Falafel tarifi...
KABAKLI FALAFEL TARİFİ
Malzemeler
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 adet kabak
1 tutam tuz
1 bağ dereotu
1 tutam kimyon
1 tutam karabiber
Panelemek için Malzemeler
1 su bardağı galeta unu
2 adet yumurta sarısı
KABAKLI FALAFEL NASIL YAPILIR? KABAKLI FALAFEL TARİFİ
Nohutların kabuklarını temizleyin.
Kabakları rendeleyin.
Rendelediğiniz kabakları bir tülbent yardımıyla iyice sıkın.
Eğer çok iyi sıkamıyor ve hafif suyu kalıyorsa, un ekleyin.
Geniş bir kabın içerisine nohutları bir çatalla ezin.
Üzerine kabakları ekleyin ve baharatları ekleyip yoğurun.
Hamurun kıvamı, ellerinize yapışmayan ancak, çok sert olmayan bir kıvamı olmalı.
En son dereotunu kıyarak ilave edin.
Hazırladığınız harcı elinizde yuvarlayın.
Kızartma yağını iyice kızdırın.
Falafel toplarını yumurta sarısı ve galeta ununa bulayıp, kızarttıktan sonra servis edin.
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