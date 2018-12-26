Kabaklı Falafel nasıl yapılır? Kabaklı Falafel tarifi

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gelinlerin kıyasıya yarışacağı günün yemeği ‘Kabaklı Falafe’ oldu. Günün yemeğinin açıklanmasıyla izleyiciler Kabaklı Falafel nasıl pişirilir? Kabaklı Falafel için hangi malzemeler gerekli? nasıl pişirilir?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte Kabaklı Falafel tarifi...

KABAKLI FALAFEL TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 adet kabak

1 tutam tuz

1 bağ dereotu

1 tutam kimyon

1 tutam karabiber

Panelemek için Malzemeler

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta sarısı

KABAKLI FALAFEL NASIL YAPILIR? KABAKLI FALAFEL TARİFİ

Nohutların kabuklarını temizleyin.

Kabakları rendeleyin.

Rendelediğiniz kabakları bir tülbent yardımıyla iyice sıkın.

Eğer çok iyi sıkamıyor ve hafif suyu kalıyorsa, un ekleyin.

Geniş bir kabın içerisine nohutları bir çatalla ezin.

Üzerine kabakları ekleyin ve baharatları ekleyip yoğurun.

Hamurun kıvamı, ellerinize yapışmayan ancak, çok sert olmayan bir kıvamı olmalı.

En son dereotunu kıyarak ilave edin.

Hazırladığınız harcı elinizde yuvarlayın.

Kızartma yağını iyice kızdırın.

Falafel toplarını yumurta sarısı ve galeta ununa bulayıp, kızarttıktan sonra servis edin.