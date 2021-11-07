Kabare Tiyatrosu ne demek, TDK'ya göre Kabare Tiyatrosu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kabare tiyatrosu ne demek? Kabare tiyatrosu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kabare tiyatrosu kelimesi. Peki kabare tiyatrosu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kabare tiyatrosu nedir, kabare tiyatrosu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KABARE TİYATROSU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kabare tiyatrosu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kabare tiyatrosu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle güncel konuları iğneleyici, yerici, taşlayıcı biçimde ele alan skeçlerin oynandığı, monologların, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatro



KABARE TİYATROSU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Toplumsal ve politik hiciv yapan her kabare tiyatrosu, bulunduğu ortamın zekâ ve yüreklilik kanıtıdır.

