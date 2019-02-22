Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi Alınan bilgiye göre, Marmara’nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor.

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