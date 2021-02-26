Kabe fotoğrafını yere seren sanıklar için flaş karar!
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2’si tutuklu 7 öğrenci hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2’si tutuklu 7 öğrenci hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
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