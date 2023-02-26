Kabelo Dlamini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabelo Dlamini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kabelo Dlamini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kabelo Dlamini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kabelo Dlamini 16 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kabelo Dlamini Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kabelo Dlamini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kabelo Dlamini'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kabelo Dlamini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kabelo Dlamini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kabelo Dlamini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kabelo Dlamini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2017 yılında Bloem. Celtic

1 Temmuz 2019 yılında Orlando Pirates

Kabelo Dlamini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kabelo Dlamini şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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