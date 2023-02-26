Kabelo Mahlasela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabelo Mahlasela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kabelo Mahlasela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kabelo Mahlasela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kabelo Mahlasela 13 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kabelo Mahlasela Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kabelo Mahlasela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kabelo Mahlasela'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kabelo Mahlasela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kabelo Mahlasela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kabelo Mahlasela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kabelo Mahlasela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Orlando Pirates

2 Temmuz 2012 yılında Roses United

30 Haziran 2013 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2013 yılında Sivutsa Stars

30 Haziran 2014 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2014 yılında Royal Eagles

30 Haziran 2015 yılında Orlando Pirates

28 Ağustos 2015 yılında Bloem. Celtic

27 Ocak 2016 yılında Royal Eagles

30 Haziran 2016 yılında Bloem. Celtic

3 Ocak 2018 yılında Kaizer Chiefs

9 Ocak 2020 yılında Polokwane City

30 Haziran 2020 yılında Kaizer Chiefs

1 Temmuz 2020 yılında Polokwane City

27 Ekim 2020 yılında Royal AM

20 Ağustos 2021 yılında Royal AM

Kabelo Mahlasela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kabelo Mahlasela şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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