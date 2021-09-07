Kabil Havaalanı nasıl işletilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun "Kabil Havaalanı nasıl işletilecek?" sorusunu da yanıtladı.

Katar havalimanın işletilmesiyle ilgili işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada o olumlu gelişmelerin olmadığını fakat olumlu yaklaşımı korumaya devam ettiklerini söyledi.

Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz şuan itibariyle Kabil havalimanın işletilmesiyle ilgili işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruyoruz. Gerçekten bizim prensiplerimize olumlu bir süreç devam edecek olursa biz de olumlu bir yaklaşım ortaya koyarız. Az önce biliyorsunuz buna kalıcı demek zor ama geçici bir Kabine açıklandı. Bu Kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Temennim tüm Afganistan halkı için hayırlı olması"