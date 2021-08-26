Kabil kana bulandı! İşte korkunç patlamaya ilişkin ilk görüntü...

Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın dışında gerçekleşen patlamaya ilişkin paylaşımda bulunan Pentagon Sözcüsü Kirby, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kabil Havalimanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıp olup olmadığı bilinmiyor. Elimizden geldiğince ek bilgi vermeye çalışacağız"

EN AZ 3 ABD ASKERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer bu sayının artabileceğine işaret etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) patlamaları teyit ederken, kayıp sayısının henüz belirsiz olduğunu kaydetti.

Taliban, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de yaralandığını bildirdi.

Afganistan medyası ise patlama sonrası iddia edilen görüntüleri servis etti.

İşte o anlar:

Son dakika | Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi: 13 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var