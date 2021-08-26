Son dakika | Tahkim Kurulu'ndan Marcao'ya ilişkin flaş kararKabil kana bulandı! İşte korkunç patlamaya ilişkin ilk görüntü...Süper Loto sonuçları 26 Ağustos 2021 Perşembe | 26.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Kambay isminin anlamı nedir, Kambay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Menemenspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İlayda Alişan - Serkay Tütüncü ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü neden ayrıldı?Yüzyüze eğitime sayılı günler kaldı,işte o tarih!26 Ağustos 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Meral isminin anlamı nedir, Meral ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Selde bisikleti kayboldu: Bakan Kurum Hira'yı mutlu etti!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kabil kana bulandı! İşte korkunç patlamaya ilişkin ilk görüntü...

Kabil kana bulandı! İşte korkunç patlamaya ilişkin ilk görüntü...

Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın dışında meydana gelen patlamaya ilişkin ilk görüntüler geldi. Öte yandan Pentagon Sözcüsü Kirby, patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın dışında gerçekleşen patlamaya ilişkin paylaşımda bulunan Pentagon Sözcüsü Kirby, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kabil Havalimanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıp olup olmadığı bilinmiyor. Elimizden geldiğince ek bilgi vermeye çalışacağız"

EN AZ 3 ABD ASKERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer bu sayının artabileceğine işaret etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) patlamaları teyit ederken, kayıp sayısının henüz belirsiz olduğunu kaydetti.

Taliban, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban üyesinin de yaralandığını bildirdi.

Afganistan medyası ise patlama sonrası iddia edilen görüntüleri servis etti.

İşte o anlar:

{TITLE_STRIP}Son dakika | Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi: 13 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT