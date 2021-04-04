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Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 3 güvenlik görevlisinin yaşamını kaybettiği, 12 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı öğrenildi.

Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz açıklamada bulundu.

Kabil'in Pagman ilçesinde askeri araca yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade eden Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Faramarz, saldırda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 12  güvenlik görevlisinin ise yaralandığını belirtti.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA YAPILAN SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Bunun dışında bugün sabah saatlerinde Kabil'in Karga bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker yaşamını yitmişti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, kamu görevlileri ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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