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Kabil'deki patlamalarda 3 kişi yaralandı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen iki patlamada 3 kişi yaralandı.Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Proje-i Cedid ve Rusha caddelerinde yol kenarına yerleştirilen bombaların peş peş patladığını belirtti.Faramarz,...

Kabil'deki patlamalarda 3 kişi yaralandı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen iki patlamada 3 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Proje-i Cedid ve Rusha caddelerinde yol kenarına yerleştirilen bombaların peş peş patladığını belirtti.

Faramarz, patlamalarda iki polis ile bir sivilin yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Saldırıları üstlenen olmadı.

Kaynak: AA




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