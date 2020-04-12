Kabil'deki patlamalarda 3 kişi yaralandı
KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen iki patlamada 3 kişi yaralandı.Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Proje-i Cedid ve Rusha caddelerinde yol kenarına yerleştirilen bombaların peş peş patladığını belirtti.Faramarz,...
KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen iki patlamada 3 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Proje-i Cedid ve Rusha caddelerinde yol kenarına yerleştirilen bombaların peş peş patladığını belirtti.
Faramarz, patlamalarda iki polis ile bir sivilin yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Saldırıları üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT