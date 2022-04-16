Kabin Amiri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kabin Amiri görev tanımı nedir, Kabin Amiri ne iş yapar, Kabin Amiri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kabin Amiri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kabin Amiri Tanımı;

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Kabin Amiri Maaşı Ne Kadar? 2022 Kabin Amiri Maaşları

Kabin Amiri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kabin Amiri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kabin Amiri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.17

Meslek Adı :

Kabin Amiri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Uçak yolcularına daha iyi hizmet sunmayı temin için talimatlar doğrultusunda kabin memurlarını sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kabin Amiri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uçak havalanmadan önce kabin memurlarının kıyafetlerinin talimatlara uygun olup olmadığını kontrol etmek,

b) Yolcu ihtiyaç ve hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütülmesi için kabin memurları arasında iş bölümü yapmak,

c) Verdiği talimatların yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

d) Talimatlara uymayan kabin memurlarını ilgililere bildirmek,

e) Kabinde dolaşarak yolcu şikayetlerini dinlemek,

f) Şikayet nedenlerini araştırarak düzeltilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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