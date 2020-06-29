Kabine bugün toplanacak! Normalleşme takvimi değerlendirilecek

Koronavirüs salgını sürecinde her pazartesi düzenli olarak toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesi normalleşme sürecinin ardından ikinci kez toplanacak. Son toplantının 9 Haziran'da yapılığı kabinede, 20 gün içinde yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak.

NORMALLEŞME TAKVİMİ MASADA

Yeni Şafak'ın haberine göre koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen normalleşme takvimi toplantıda ele alınacak. 1 Temmuz’da normalleşme kapsamında atılacak adımların görüşülmesi beklenirken, 1 Haziran’da hayata geçirilen kontrollü normalleşmenin de sonuçları masaya yatırılacak. Bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanmalar değerlendirilecek. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca’nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.

LİBYA VE DOĞU AKDENİZ

Libya ve Akdeniz’de yaşanan gelişmeler de gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor. Kısa bir süre önce Libya’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temaslarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Libya’da meşru hükümeti ile yapılacak yeni iş birliklerinin de bu kapsamda gündeme gelmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Suriye ile Irak’ın kuzeyi ve yurt içinde terörle mücadelede gelinen nokta da kabinenin başlıkları arasında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gerçekleştirilen son operasyonlar hakkında kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kartal ve ardından karadan başlatılan Pençe- Kaplan operasyonlarının sonuçlarının da ele alınması bekleniyor. Yurt içinde terör örgütü yapılanmasına karşı alınan başarılar da toplantı da gündeme gelecek.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 48 bin 309 test yapıldı, 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1413 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 280 bin 144, vaka sayısı 197 bin 239, vefat sayısı 5 bin 97 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 996, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 170 bin 595 oldu.

"MÜCADELEDE TAM TEDBİRLİ DEĞİLİZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı." ifadelerini kullandı.