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Kabine bugün toplanıyor: Kısıtlamalar kalkacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı, bugün saat 15.00'de başlayacak. Toplantının gündeminde, yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla uygulanan kısıtlamaların yanı sıra aşılama takviminin de olması bekleniyor.

Kabine bugün toplanıyor: Kısıtlamalar kalkacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, koronavirüs tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği veya kısıtlamaların ne zaman esneyeceği ele alınacak. Kritik toplantıda ayrıca yerli aşı çalışmaları ve aşı takviminin de masada olması bekleniyor.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yılın ilk kabine toplantısında, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

Kabine bugün toplanıyor: Kısıtlamalar kalkacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine bugün toplanıyor: Kısıtlamalar kalkacak mı?

YERLİ AŞI VE AŞILAMA ÇALIŞMALARI

İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor. Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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