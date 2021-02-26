Kabine değişikliği iddiaları gündemde: Berat Albayrak siyasete mi dönüyor?

CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri konusunu gündeme taşımasıyla ismi sıkça anılan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, AK Parti'de üst düzey yönetici veya yeniden Enerji Bakanı olarak göreve geleceği iddiaları, siyaset gündemine bomba gibi düştü. İddiları doğrulayan AK Parti kaynakları ise, Reuters'a verdikleri demeçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Albayrak'ın siyasete atılması konusunda temkinli yaklaşarak ekonomi dışında bir göreve atanabileceğini; böylece Berat Albayrak'ın AK Parti içinde üst düzey yönetici ya da Enerji Bakanı olarak kabinede yeniden yer alabileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

'PARTİ İÇİNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ YA DA ENERJİ BAKANI'

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde, Merkez Bankası'nda yaşanan rezerv kaybı iddialarına ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erodğan'ın bu konuşmasının ardından yartırımcılarda, "Berat Albayrak tekrar kabineye mi dönecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Bu iddiaların ardından Reuter'a konuşan AK Partili bir yetkili, bu konuyu 'Yorulan bazı bakanların değişimi' olarak değerlendirirken Enerji Bakanı olarak Berat Albayrak'ın atanmasının mevcut ihtimaller dahilinde olduğunu belirtti.

ATAMA TEPKİ ÇEKEBİLİR

"Son iki haftadır Albayrak'ın partide üst düzey bir görevde yer alması ya da Enerji Bakanı olarak kabinede yer alması gibi bir gündem konuşuluyor, çok da zemini yok denilemez" şeklinde konuşan AK Partili isim, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan için de zor olduğunu çünkü Albayrak'ın istifasının teammüllere uygun olmadığını, bu nedenle atamanın tepki çekebileceğini ancak son kararın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi sınırlarında olduğunu ifade etti.

'EKONOMİ TARAFINDA GÖREV ALMASI BEKLENMİYOR'

Bir başka AK Partili yetkili ise kabine değişikliğinin bir süredir gündemi meşgul eden konular arasında yer aldığını hatırlatarak, kongre öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği yapacağını, performansı düşen bakanların değiştirilmesinin bir ihtiyaç olarak görüldüğünü ve kabine değişikliğinin yalnızca bazı bakanların değişimi şeklinde uygulanacağını belirtti. Enerji Bakanlığı ile ilgili bir atamanın tahmin edildiğini ve ekonomi tarafında görev almasının beklenmediğini belriten kaynak, damat olmanın getirdiği eleştirilere değinerek Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın uyumuna dikkat çekti.