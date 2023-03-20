Kabine kritik gündem konularıyla toplanıyor: Deprem, sel, seçim ve afetzedelere destekler masada!

Türkiye zorlu bir süreçten geçerken Cumhurbaşkanlığı kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan kabine toplantısında birçok konu ele alınacak.

SEÇİM

En önemli gündem başlıklarından biri 14 Mayıs günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri olacak.

DEPREM VE SEL FELAKETİ

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan deprem felaketi ve ardından gelen selin açtığı yaraların sarılması için atılacak adımlar kabine toplantısında masaya yatırılacak. Afetzedelere yönelik destekler konuşulacak.

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GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ

Toplantıda geçici işçilere yönelik çalışma masada olacak. Sayıları 60 bini bulan geçici işçiler, 6 ile 10 ay arasında sürelerde çeşitli kurumlarda istihdam ediliyor. Bu işçilerin çalışma sürelerini 12 aya çıkaran formüller kabinede mercek altına alınacak.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesi sonrası İsveç'in durumu ve sürecin nasıl işleyeceği masada olacak diğer bir konu.

MISIR İLE BAŞLAYAN TEMASLAR

Mısır ile 11 yıl sonra başlayan temaslar kabinede değerlendirilecek.

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TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının bir gündemi de terörle mücadele olacak. Terör örgütü PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verilecek. Yaz ayları öncesi atılacak adımlar konuşulacak.