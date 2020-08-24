Kabine kritik gündemle toplanacak! Kısıtlamalar yeniden gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik gündem konularıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir kez daha toplanacak. Ülkemizde süren koronavirüs salgınında test sayısıyla birlikte yükselen vaka artışı önemli konu olarak göze çarpıyor. Giresun'da meydana gelen sel felaketi, alınması gereken önlemler ve vatandaşların yaralarının sarılması için yapılacaklar konu olacak.

KORONAVİRÜS SALGININDAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında koronavirüs salgınındaki son durum masaya yatırılacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da son durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Alınması gereken yeni tedbirler de görüşülecek. Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği belirtiliyor. Ayrıca okullarda alınması gereken koronavirüs tedbirlerine ilişkin olarak da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sunum yaparak bilgilendirmede bulunacak.

SURİYE VE LİBYA

Libya ile yapılan deniz yetki anlaşması ve Hafter milislerine karşı çalışma yürüten UMH'ye sağlanacak destekler,Suriye'deki son durum da konuşulacak. Geçtiğimiz haftalarda Libya'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kabine üyelerini bilgilendirecek.

KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞALGAZ REZERVİ

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de TUNA-1 bölgesinde gerçekleştirdiği sismik araştırmalarda 320 milyon metreküp doğal gaz keşfetmesinin ardından yapılması planlanan çalışmalar konuşulacak. Ayrıca bu gelişmenin enerji sektörüne etkisi değerlendirilecek.

EKONOMİDE SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki gelişmelere ilişkin olarak kabine üyelerine sunum yapacak. Altın rezervleri, döviz kurlarında yaşanan değişimler ve piyasaların son durumu konuşulacak.

GİRESUN'DA MEYDANA GELEN SEL

Giresun'da etkili olan sağanak yağışın meydana getirdiği sel felaketinin bölgedeki etkileri, son bilanço ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için yapılması planlanan çalışmalar görüşülecek. Öte yandan sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım, Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek